مؤسسة الملك فيصل الخيرية تفوز بجائزة الإيسيسكو- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع

فازت مؤسسة الملك فيصل الخيرية بجائزة "الإيسيسكو"- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوّع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، عن مشروعها "جامعة الفيصل" الرائد في التعليم.
وقد اختيرت المؤسسة من بين 20 جهة مرشحة تقدّمت بمشاريع تربوية وتعليمية تهدف إلى النهوض بالأداء التعليمي والارتقاء بالخدمات التربوية، وتحسين البنى والهياكل والوسائط اللازمة لذلك.
وحققت جامعة الفيصل خلال فترة وجيزة من إطلاقها عام 2008 إنجازات رائدة محتلّة مراكز مهمّة في تصنيف الجامعات، حيث حصدت خلال هذه السنة 2022، على سبيل المثال، المركز الأول على مستوى المملكة والمنطقة العربية في تصنيف الجامعات الحديثة التي يقلّ عمرها عن 50 سنة، بحسب تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي.
من جهته، قال الأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيريّة: "حصول مؤسسة الملك فيصل الخيرية على هذه الجائزة وهذا التقدير من قبل مؤسّسات رائدة ومتميّزة وعريقة مثل "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" (الإيسيسكو) و"مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز" يعدّ إنجازًا نفخر به وشهادة يعتز بها القائمون على المؤسسة والمسؤولون والمنسوبون فيها، تدفعهم قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف التي سعى من أجلها الملك فيصل لخدمة الإسلام وإنسان السلام، وخدمة العلم والتعليم والتقدّم والنموّ".
وفازت مؤسّستان أخريان، إلى جانب مؤسسة الملك فيصل الخيرية في المملكة العربية السعودية، بهذه الجائزة التي تُمنح كل سنتين، وهما المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، ومؤسسة الخدمات التربوية الاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية.
وأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أنَّ الفائزين "تقدموا بمشاريع نموذجية، وإنجازات ميدانية شملت تأسيس الجامعات، وإنشاء المجمعات التعليمية، وتأسيس المراكز وبرامج التدريب الفني والتأهيل المهني، داخل بلدانها وفي المناطق العربية والآسيوية والإفريقية".
ومن المقرر تسليم الجوائز لاحقًا بالتنسيق بين منظمة الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.