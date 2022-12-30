مؤسسة الملك فيصل الخيرية تفوز بجائزة الإيسيسكو- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع

من جهته، قال الأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيريّة: "حصول مؤسسة الملك فيصل الخيرية على هذه الجائزة وهذا التقدير من قبل مؤسّسات رائدة ومتميّزة وعريقة مثل "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" (الإيسيسكو) و"مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز" يعدّ إنجازًا نفخر به وشهادة يعتز بها القائمون على المؤسسة والمسؤولون والمنسوبون فيها، تدفعهم قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف التي سعى من أجلها الملك فيصل لخدمة الإسلام وإنسان السلام، وخدمة العلم والتعليم والتقدّم والنموّ".