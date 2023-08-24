"أمانة الرياض" ترفع 24 مليون م3 من مخلفات الهدم والبناء خلال النصف الأول من 2023م

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن فِرَقها الميدانية رفعت أكثر من 480 مليون كيس أسمنت، هي حجم مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والطرق والمحاور الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لضمان الاستدامة البيئية والتنموية بمدينة الرياض، في إطار خططها في الحفاظ على البيئة الحضرية والارتقاء بجودة حياة السكان.