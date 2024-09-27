شاهد: خلال كلمة "نتنياهو".. مقاعد الوفد السعودي خالية.. ومقاطعة دولية لخطابه

وأظهرت صورة متداوَلَة على منصات التواصل الاجتماعي خلو مقاعد الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة من أعضائه أثناء إلقاء رئيس وزراء الاحتلال كلمته، في ترجمة للموقف السعودي الرافض للعدوان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، المزعزع للاستقرار الإقليمي والدولي.