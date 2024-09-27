شاهد: خلال كلمة "نتنياهو".. مقاعد الوفد السعودي خالية.. ومقاطعة دولية لخطابه

غادر عدد كبير من الوفود الدبلوماسية مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أثناء استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته في اجتماعات المنظمة الأممية.
وأظهر مقطع فيديو مغادرة الوفود الدولية بشكل جماعي فور وصول "نتنياهو" تعبيرًا عن الغضب والاستنكار للجرائم المروعة للاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتصعيده في لبنان؛ ما ينذر بمخاطر نشوب حرب إقليمية.
وأظهرت صورة متداوَلَة على منصات التواصل الاجتماعي خلو مقاعد الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة من أعضائه أثناء إلقاء رئيس وزراء الاحتلال كلمته، في ترجمة للموقف السعودي الرافض للعدوان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، المزعزع للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرات واحتجاجات تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي في غزة، والتصعيد في لبنان، وذلك بالتزامن مع وصول "نتنياهو" إلى المدينة لحضور الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.