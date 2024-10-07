أرقام قياسية.. إنتاج الاستزراع السمكي في المملكة يقفز بنسبة 56.4% منذ 2021م

وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعًا في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً الانتباه إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين؛ من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.