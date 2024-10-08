صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق 9 شهادات احترافية

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، تسع شهادات تدريبية احترافية جديدة، ضمن برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، في مجالات تحليل الأعمال وتقنية المعلومات والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وتتمثل الشهادات في: الشهادة الاحترافية التأسيسية لتحليل الأعمال، والشهادة الاحترافية التطبيقية في إدارة المنتجات الرقمية، والشهادة الاحترافية لمحلل الدعم الفني، والشهادة الاحترافية التأسيسية لتصميم تجربة المستخدم، والشهادة الاحترافية الدولية في الصحة والسلامة المهنية.
والشهادة الاحترافية في العمل الآمن والإدارة الآمنة، والشهادة الاحترافية الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، والشهادة الاحترافية للصحة والسلامة في العمل، والشهادة الاحترافية في إدارة سلامة العمليات.
وتأتي تلك الشهادات استجابةً لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة؛ حيث يدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي والمهاري إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن عمل على فرص وظيفية مناسبة.
ويحتوي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية لموضوعات متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، ويمكن الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان.
كما تتضمن برامج تدريبية مقدمة بالتعاون بين الصندوق وجهات أخرى في مجالات متخصصة تعزز معارف المتدربين في تلك التخصصات وتكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات.