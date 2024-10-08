صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق 9 شهادات احترافية

وتأتي تلك الشهادات استجابةً لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة؛ حيث يدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي والمهاري إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن عمل على فرص وظيفية مناسبة.