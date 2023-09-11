شاهد.. 11 فرصة استثمارية تجعل "فيفاء الحالمة" على خارطة السياحة السعودية

وكان أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، قد أكد أن الأمانة تعمل على خطط نوعية لتطوير الخدمات البلدية بمحافظة فيفاء؛ كونها تمتاز بطبيعتها الساحرة، وإرثها الثقافي، وموقعها الجغرافي النوعي والفريد؛ ما يجعلها منطقة جذب لكثير من المستثمرين.