بإشراف "MOVE".. المملكة تحتضن المؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP

يذكر أن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP تُعنى بجميع ممارسي الطب الرياضي والتمارين الرياضية داخل أوروبا، لتبادل وجهات النظر، والمعرفة، والخبرات، والاقتراحات، والأسئلة، والأبحاث، والتعليم، والأدلة، والأفكار، من الممارسة السريرية اليومية لأطباء الرياضة والتمارين الرياضية، كما تسهم في تسهيل التواصل بين أطباء الرياضة والتمارين الرياضية وجميع الألعاب الرياضية ومنظمات الطب في أوروبا وعلى الصعيد الدولي، للوصول إلى تبادل أفضل لوجهات النظر، وفهم أفضل وتحقيق خدمات صحية أفضل للجمهور، و تعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة من حيث الوقاية والعلاج.