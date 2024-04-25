بإشراف "MOVE".. المملكة تحتضن المؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP

تستضيف العاصمة السعودية الرياض المؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP خلال الفترة 25-27 أبريل 2024م في فندق الكراون بلازا، بإشراف وتنفيذ مركز MOVE للطب الرياضي الشامل.
ويعد المؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP أكبر تظاهرة في العالم تُعنى بمجال الطب الرياضي، ويستضيف المؤتمر مجموعة من ورش العمل، إذ يقام في المملكة للمرة الأولى بحضور أكثر من 60 متحدثًا من 15 دولة من مختلف دول العالم.
ويضم المؤتمر نخبة من القيادات والمسؤولين وصناع القرار بمجال الطب الرياضي على المستوى الدولي تحت سقفٍ واحد، وعدداً من الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين من القطاعين العام والخاص بالمجالين الطبي والرياضي في المملكة.
ويتيح المؤتمر الحضور بشكل حضوري وعن بعد للراغبين بالاستفادة من الجلسات والنقاشات التي سيشهدها، كما يتيح للممارسين الصحيين الحصول على 24 ساعة CME معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.
ويأتي المؤتمر امتداداً لجهود القطاعين العام والخاص في المملكة بالقطاع الرياضي، وفق رؤية المملكة 2030 كما يضم المؤتمر مجموعة من الشراكات من مختلف القطاعات، على رأسها شراكتين إستراتيجيتين من وزارتي الصحة والرياضة، وعدداً من الرعاة الآخرين في المجالات ذات العلاقة.
ويعقد المؤتمر بالشراكة مع شركاء إستراتيجيين، وهم وزارتا الصحة والرياضة وشركة نحو الرؤية، وبرعاية رئيسية من أكاديمية مهد، وشركة يلو، وشركة Orthoserv، وشركة تقنيات العناية، ومجموعة زهراوي، وخبراء المسؤولية الاجتماعية، وبمشاركة رعاة مشاركين وهم شركة بيتنا للخدمات الصحية المنزلية، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، ومؤسسة شمس الرياض للتجارة، وتحالف دار القوائم للتجارة، وبن رشد التخصصي للعيون، وبي فت وأوبتيمو، وشركة Precision Wellness.
يذكر أن للجمعية الأوروبية لطب وعلوم الرياضة ECOSEP تُعنى بجميع ممارسي الطب الرياضي والتمارين الرياضية داخل أوروبا، لتبادل وجهات النظر، والمعرفة، والخبرات، والاقتراحات، والأسئلة، والأبحاث، والتعليم، والأدلة، والأفكار، من الممارسة السريرية اليومية لأطباء الرياضة والتمارين الرياضية، كما تسهم في تسهيل التواصل بين أطباء الرياضة والتمارين الرياضية وجميع الألعاب الرياضية ومنظمات الطب في أوروبا وعلى الصعيد الدولي، للوصول إلى تبادل أفضل لوجهات النظر، وفهم أفضل وتحقيق خدمات صحية أفضل للجمهور، و تعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة من حيث الوقاية والعلاج.
جدير بالذكر أن مركز موڤ للطب الرياضي الشامل هو أول منشأة مختصة في الطب الرياضي المتكامل بالمملكة، وتُعنى بتشخيص، علاج، تأهيل، تثقيف ووقاية الرياضيين، المحترفين والمجتمع بالإصابات الرياضية وإصابات الجهاز العضلي والهيكلي، لرفع جودة الحياة للمجتمع الرياضي في المملكة العربية السعودية، من خلال حزمة شراكات محلية وعالمية مع أهم المستشفيات والمراكز الوطنية والعالمية في المجال.