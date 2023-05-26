"هيلتون" و"رمادا" تتنافسان على تشغيل وإدارة مشروع مجمع دريم السكني في "شوقية مكة"

المشروع الاستثنائي الذي يقع في حي الشوقية مخطط المروة خلف مركز لقاح كورونا داخل حد الحرم من المتوقع الانتهاء منه العام المقبل، حيث بدأ في طرح بيع الشقق بسعر تنافسي استثنائي لا يتجاوز 350 ألف ريال للشقة بمساحة 127 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه، والتي تعد نقلة نوعية على مستوى المملكة، من حيث التنوع في توفير فرص سكن بثقافة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تكامل الخدمات المتوفرة في المشروع الاستثنائي.