"هيلتون" و"رمادا" تتنافسان على تشغيل وإدارة مشروع مجمع دريم السكني في "شوقية مكة"

حصلت فكرة مشروع مجمع دريم السكني في مكة المكرمة على أعلى تصنيف في المجمعات السكنية حول العالم من شركة Four Seasons؛ لما يتميز به من خدمات سكنية استثنائية تمكّن الساكن من الراحة والاستجمام اللامحدود.
وينافس على تشغيل وإدارة وتأجير المشروع كبرى الشركات العالمية؛ حيث تقترب الشركة المطورة من توقيع عقد الاتفاق، والذي تتنافس عليه شركة "هيلتون" الأمريكية وشركة "رمادا" التركية؛ لما يتمتع به كأفضل المجمعات السكنية، وأيضاً من فخامة وخدمات وترفيه، بالإضافة إلى موقعه المركزي الذي يسهّل على السكان الذهاب والعودة إلى المسجد الحرام خلال 7 دقائق بأسرع وأسهل الطرق.
المشروع الاستثنائي الذي يقع في حي الشوقية مخطط المروة خلف مركز لقاح كورونا داخل حد الحرم من المتوقع الانتهاء منه العام المقبل، حيث بدأ في طرح بيع الشقق بسعر تنافسي استثنائي لا يتجاوز 350 ألف ريال للشقة بمساحة 127 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه، والتي تعد نقلة نوعية على مستوى المملكة، من حيث التنوع في توفير فرص سكن بثقافة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تكامل الخدمات المتوفرة في المشروع الاستثنائي.
المشروع الذي تنفذه شركة مباني الأحلام للتطوير العقاري استوفت جميع الشروط؛ حيث يشرف على المشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويقع تحت ذراع البيع على الخارطة ليمنح عملاءه فرصة استثنائية في تجربة حياة عصرية تتواكب مع رغباتهم وطموحاتهم، ولأول مرة في مشروع سكني يضم حضانة متخصصة للأطفال تعمل على مدار الساعة، وتوفير 6 مسابح كل اثنين منها مخصص بشكل خاص لـ(رجال - نساء - أطفال) ونادي صحي للجنسين، وصالة سينما وقاعة مناسبات وسوبر ماركت على مدار الساعة، كما يتم تأمين المجمع بكاميرات مراقبة وحراسات أمنية وأنظمة سلامة مع مداخل ومخارج للطوارئ.
ويتناسب تكوين الشقق مع حاجة الأسر السعودية؛ من حيث المساحات والتوزيع، بالإضافة إلى التركيز على الفخامة والجمال الذي سيجعل من شقتهم منزل الأحلام من الداخل وما يحيط به خارجياً من تكامل مثير للاهتمام، ويشرف على المشروع مهندسون معتمدون من وزارة البلدية والقروية والإسكان، وتحت إشراف "وافي" البيع على الخارطة.
ويمكن حجز الشقق من خلال التواصل على واتساب الرقم 0566757777 أو من خلال الحضور إلى موقع المشروع في حي الشوقية بجوار مطعم ريليتش أو مقر الشركة في حي السبهاني بجوار محطة نفط.
ويعد المشروع فرصة مميزة جداً لتجربة سكن استثنائية بكل المقاييس؛ لما يحظى به من خدمات نوعية لم يسبق لها مثيل.