"هيئة العقار" تعلن قرب انتهاء التسجيل العيني في حي قرطبة بمدينة بريدة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، قرب انتهاء المهلة المحدّدة للتسجيل العيني الأول للعقار لحي قرطبة بمدينة بريدة، وذلك بحلول نهاية الإثنين 7 أكتوبر 2024، داعية مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي قرطبة، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.