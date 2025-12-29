الموسى يحقق الفوز الرابع تواليًا بسيف الملك للوضح في مهرجان الإبل

حقق المشارك موسى محمد عبدالله الموسى، اليوم الإثنين، المركز الأول في شوط "سيف الملك" لفئة لون الوضح، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة.
ويُعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي للموسى في نفس الشوط، بعد تصدره للنسخ السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، مؤكداً حضوره القوي في أحد أبرز أشواط المهرجان.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة موسى في ميادين المنافسة، مدعومًا بامتلاكه فرديات مميزة من فئة الوضح، وصفقات نوعية بمبالغ مليونية، عززت من قوة مشاركاته ورفعت من مستوى التحدي في الشوط.
ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جذب المشاركات النوعية، ويُقدم نموذجًا للتنافس المنظم الذي يعكس عمق مكانة الإبل الثقافية والاقتصادية في المملكة.