أطباء الأشعة التداخلية بالقريات يعالجون مريضتين من الحمل المهاجر

نجح فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية والقسطرة ‏في مستشفى القريات العام بالتعاون مع قسم النساء والولادة بالمستشفى من إجراء عمليتين نوعيتين لمريضتين تعانيان من حمل مهاجر (الأولى في قرن الرحم والثانية في مكان الندبة الجراحية من عملية قيصرية سابقة) عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي.