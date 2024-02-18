كان مخبأً في مركبة يقودها.. القبض على شخص بعسير لترويجه "القات"

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر وكان مخبأً في مركبة يقودها بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.