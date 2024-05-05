الانتهاء من أداء صلاة الميت على الأمير بدر ونقل جثمانه إلى مقبرة العود بالرياض

أدى جموع المصلين صلاة الميت، قبل قليل، على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وتقدّم المصلين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسط حضور كبير للصلاة على الراحل بالجامع والساحات الخارجية.
ونُقِلَ في وقت لاحق جثمان الفقيد إلى مقبرة العود في العاصمة الرياض.
وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بيانًا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الأحد الموافق 26/ 10/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأُعلن أمس السبت عن وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمرٍ ناهز الـ 75 عامًا.