وزارة الصناعة تنفذ 237 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يوليو الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية- ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية -، (237) جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر يوليو الماضي شملت (60) جولة في منطقة الرياض، و(40) جولة في منطقة المدينة المنورة، و(37) جولة في المنطقة الشرقية، و(26) جولة في المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و(18) جولة في منطقة عسير، و(15) جولة في منطقة نجران، و(11) جولة في منطقة حائل، و(9) جولات في منطقة جازان، و(8) جولات في منطقة القصيم، و(7) جولات في منطقة الجوف، و(3) جولات في منطقة الباحة، وجولتين في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى جولة واحدة في منطقة تبوك.
وأكَّد الجراح، عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة؛ إلى تعزيز القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع.