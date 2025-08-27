وزارة الصناعة تنفذ 237 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يوليو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر يوليو الماضي شملت (60) جولة في منطقة الرياض، و(40) جولة في منطقة المدينة المنورة، و(37) جولة في المنطقة الشرقية، و(26) جولة في المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و(18) جولة في منطقة عسير، و(15) جولة في منطقة نجران، و(11) جولة في منطقة حائل، و(9) جولات في منطقة جازان، و(8) جولات في منطقة القصيم، و(7) جولات في منطقة الجوف، و(3) جولات في منطقة الباحة، وجولتين في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى جولة واحدة في منطقة تبوك.