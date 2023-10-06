مختصون بجامعة الملك خالد يؤكدون دور المعلِّم في تشكيل الوعي وتحقيق التنمية المستدامة

ولفت "القحطاني" إلى ما يتضمنه هذا الاحتفال من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي، وتذكير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم، وتنوير عقولهم.. مؤكدًا أن المعلم هو قلب التربية النابض، ومشيرًا إلى أن السعودية تعد في مصاف الدول المتقدمة التي تولي التعليم اهتمامًا بالغًا، يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أساس أي تنمية، والمحرك المؤثر للتغيير والتطوير، وهو ما تراهن عليه الدولة في السنوات القادمة لتحقيق رؤية السعودية الطموحة 2030.