عطور فيصل الدايل أول درايف ثرو عطور بالعالم

هذا الفرع لا يقتصر فقط على خدمة السيارات (درايف ثرو)؛ بل يُوجد مجالٌ لدخول العملاء داخل الفرع، وتجربة العطور والشراء؛ كون هذا الفرع يعد أيقونة فنية في الفن المعماري، حيث إنه جمع ما بين الفكرة الجديدة والطراز المعماري النجدي مع الطراز المعماري الفرنسي؛ ليقدم للعميل تجربة زيارة فريدة من نوعها.