عطور فيصل الدايل أول درايف ثرو عطور بالعالم

طريقة فريدة تحتضنها العاصمة الرياض، أطلقت عطور فيصل الدايل؛ كأول فرع من نوعه عالمياً، فكرة جديدة (بيع العطور المباشر من خلال مسار خدمة السيارات - درايف ثرو).
وتعد هذه الفكرة الأولى من نوعها عالمياً في مجال العطور.
وذلك من خلال الفرع الكائن بطريق الأمير تركي الأول شمال تقاطعه مع شارع أنس بن مالك.
هذا الفرع لا يقتصر فقط على خدمة السيارات (درايف ثرو)؛ بل يُوجد مجالٌ لدخول العملاء داخل الفرع، وتجربة العطور والشراء؛ كون هذا الفرع يعد أيقونة فنية في الفن المعماري، حيث إنه جمع ما بين الفكرة الجديدة والطراز المعماري النجدي مع الطراز المعماري الفرنسي؛ ليقدم للعميل تجربة زيارة فريدة من نوعها.