الجمعیة السعودية لطب الأسرة والمجتمع تعقد المؤتمر الصحفي السنوي لتوعية الحجاج "نحو حج صحي وآمن "

من جانبها، أكدت الصيدلانية الإكلینیكیة الدكتورة / فخر الأیوبي الباحثة في العلوم الصيدلانية وعلوم أمراض القلب والأمراض المزمنة، على أهمية استشارة الطبيب المعالج بما يخص قدرته الجسدية على اداء الحج وكذلك استشارة الصيدلي المختص بما يتعلق بكمية العلاج وكيفية حفظه بشكل امن وفعال في الحج، وكذلك ماذا يتوجب عليه فعله في حالة حدوث مضاعفات من العلاج أو نسيان جرعة من الدواء المعالج. وكذلك ضرورة تجنب الزحام والتقليل من التصادم وضرورة الالتزام بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل المناسبة لكي تحافظ على توازن السوائل والاملاح في الجسم، كما تنصح د/ فخر الحجاج بارتداء بطاقة او أسورة لمعرفة إذا كان مريض سكر أو ضغط أو صرع أو غيرها من الأمراض المزمنة وكذلك معرفة أرقام التواصل للمراكز والحملات الطبية في حالة حدوث أمر طارئ لا قدر الله..