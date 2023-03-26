في روحانية وطمأنينة.. زوار الحرم المكي يؤدّون شعائرهم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة

وثّقت "سبق"، مساء أمس، الجهود التي تبذلها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن وهم يؤدّون صلاة العشاء والتراويح في روحانية وطمأنينة، وسط خدمات متكاملة.
ورصدت "وقوف منسوبي القوات من الجنسين في كل مرافق وأدوار وممرّات الحرم المكي؛ لمراقبة حركة وسلامة الزوار والمعتمرين لينعموا بالأمن والأمان ويتفرغوا لأداء مشاعرهم.
وقد ساعدت الخطط التي وُضعت في الحرم المكي وساهمت بدرجة كبيرة في انسيابية الحركة في جميع أدوار الحرم المكي وصحن المطاف، والذي خصص للطائفين.
فيما ساهمت إدارة تنظيم الحشود في تنظيم حركة مسار العربات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بتخصيص مسارات لهم وفصلهم عن المشاة.