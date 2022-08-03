تخطط لاستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.. تعرف على موعد افتتاح "تروجينا"

تسعى المملكة من خلال الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة "تروجينا" إلى تنظيم الحدث الآسيوي الأبرز دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029؛ لتضاف إلى سلسلة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي استضافتها المملكة خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وتُعد "تروجينا" التي أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشائها مطلع هذا العام، وجهةً لا مثيل لها على مستوى العالم، حيث تتكامل المناظر الطبيعية الساحرة فيها مع الأنشطة الفريدة للسكان والزوار لتمنحهم تجارب لا تُضاهى.
وستضم الوجهة العالمية ستة أحياء مطوَّرة بأسلوب استثنائي، ستوفر تجارب مصممة بعناية يأتلف فيها الواقع مع الابتكارات الهندسية والفن المعماري الافتراضي، كل ذلك لبناء وجهة فريدة هي الأولى من نوعها على وجه الأرض.
من المخطط له أن يتم الانتهاء من تطوير مشروع "تروجينا" في عام 2026م، وذلك قبل انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بثلاث سنوات، والمقرر انطلاقها عام 2029م.
ومن المنتظر أن يتم تطوير المشروع وفق معايير عالمية، تشمل إقامة المهرجانات الرياضية، والفنية، والموسيقية، والثقافية، ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية.
وتستهدف "تروجينا" استقطاب أكثر من 700 ألف زائر ونحو 7,000 نسمة من السكان الدائمين في "قرية تروجينا"، والقطاعات السكنية المجاورة بحلول عام 2030.