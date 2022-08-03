تخطط لاستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.. تعرف على موعد افتتاح "تروجينا"

وتُعد "تروجينا" التي أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشائها مطلع هذا العام، وجهةً لا مثيل لها على مستوى العالم، حيث تتكامل المناظر الطبيعية الساحرة فيها مع الأنشطة الفريدة للسكان والزوار لتمنحهم تجارب لا تُضاهى.