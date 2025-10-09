"بر جدة" و "العلامة البارقة" يُثريان شراكتهما المجتمعية بحملة توعوية بسرطان الثدي

تهدف حملة التوعية التي تطلقها شركة العلامة البارقة للخدمات التسويقية بالتعاون مع الجمعية تحت شعار: "أنت قوية" إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، ودعم محاربات السرطان نفسياً ومادياً من خلال مبادرات داخل الفروع ومساهمة من المبيعات لصالح الجمعية، بما يساهم في نشر رسائل التوعية والأمل ممزوجة بالرسالة الإنسانية.