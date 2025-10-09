"بر جدة" و "العلامة البارقة" يُثريان شراكتهما المجتمعية بحملة توعوية بسرطان الثدي

وقعت جمعية البر بجدة اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة العلامة البارقة للخدمات التسويقية الرائدة في مجال تقديم خدمات المطاعم والكافيهات لدعم برامج الجمعية التي تشارك بموجب الاتفاقية في حملة التوعية بسرطان الثدي التي تنفذها الشركة خلال شهر أكتوبر الجاري.
مثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي م. محي الدين حكمي، فيما مثّل الشركة أ. علي أيمن النجار.
تشمل الاتفاقية قيام الشركة باستقطاع نسبة من كل فاتورة بيع من خلال الفروع للعلامات التجارية: (ساندوتشينا- 99 كافيه) خلال شهر أكتوبر وتقديمها للجمعية في نهاية الحملة.
كما ستقوم الجمعية بوضع كاونتر توب داخل فروع الشركة يحتوي على باركود لمنصة البر الإلكترونية التي تسهل على الداعمين المشاركة في دعم برامجها.
تهدف حملة التوعية التي تطلقها شركة العلامة البارقة للخدمات التسويقية بالتعاون مع الجمعية تحت شعار: "أنت قوية" إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، ودعم محاربات السرطان نفسياً ومادياً من خلال مبادرات داخل الفروع ومساهمة من المبيعات لصالح الجمعية، بما يساهم في نشر رسائل التوعية والأمل ممزوجة بالرسالة الإنسانية.
وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على الاضطلاع بمسؤولياتهما المجتمعية ضمن منظومة من العمل التكاملي الذي يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، وبما يساهم في صناعة الأثر المستدام فيه.