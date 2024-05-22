شاهد.. افتتاح مهرجان الورد ونباتات الزينة بالدلم.. ويستمر حتى السبت القادم

ونفذ المهندس القريني والضيوف جولة على الأركان المشاركة من مشاتل وجهات وأسرة منتجة، وسيستمر المهرجان إلى يوم السبت 25 مايو، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً إلى 11 ليلاً.