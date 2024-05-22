شاهد.. افتتاح مهرجان الورد ونباتات الزينة بالدلم.. ويستمر حتى السبت القادم

افتتح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم، المهندس مسعود القريني، مهرجان الورد ونباتات الزينة في نسخته الأولى، في صالة "ليلة سعيدة"، بحضور المزارعين والمهتمين ورجال الأعمال والإعلاميين وعدد كبير من الأسر والهواة والجمعيات الزراعية والبيئية.
ونفذ المهندس القريني والضيوف جولة على الأركان المشاركة من مشاتل وجهات وأسرة منتجة، وسيستمر المهرجان إلى يوم السبت 25 مايو، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً إلى 11 ليلاً.
ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به المحافظة من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الورد ونباتات الزينة بشكل خاص، والتعريف والتسويق للمنتجات الزراعية الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية ونشاطات تسويق مباشر وإلكتروني.
ويأتي المهرجان ضمن اهتمامات وزارة البيئة بجمال المدن وحضارتها وإرثها التاريخي، وتحقيقاً لجودة الحياة بألوان عصرية ضمن رؤية المملكة 2030.
ويقدم المهرجان رسائل توعوية للمحافظة على الزراعة الحضرية والتغذية البصرية، وتعزيز دور الأسرة بأهمية الغطاء النباتي.
ويتخلل فعاليات المهرجان برامج المسرح والألعاب الترفيهية للأطفال على مدار أيامه.