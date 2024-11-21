بحضور بلغ أكثر من 16 ألفاً.. اختتام النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية

وكان من أهم هذه الاتفاقيات والشراكات: الاتفاقية الموقعة بين الخطوط الحديدية السعودية "سار" مع الخطوط الجوية الكويتية التي تهدف للربط بين منصات الحجز الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية وقطار الحرمين السريع، إضافة إلى اتفاقية بين المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعقود بين "سار" وشركة يابي مركزي، وعقد مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة "ترشيد" للحصول على أفضل الحلول الترشيدية لخفض استهلاك الطاقة في شبكة قطار الشمال وغيرها من العقود والاتفاقيات.