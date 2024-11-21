بحضور بلغ أكثر من 16 ألفاً.. اختتام النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية

اختتم مساء اليوم الخميس في الرياض المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية "Saudi Rail" في نسخته الأولى، أعماله التي استمرت على مدى يومين متتاليين، بدءاً من أمس الأربعاء وأقيم برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وجميع الضيوف والزوار من مختلف دول العالم.
وشهد المؤتمر حضور أكثر من 16 ألف زائر لزيارة المعرض وحضور جلساته المختلفة التي شارك فيها أكثر من 200 خبير ومتحدث محلي ودولي، شاركوا في تقديم جلسات تناولت أبرز تطورات قطاع السكك الحديدية، والابتكارات والتقنيات الحديثة فيه، وغيرها من المواضيع.
كما شهد المعرض مشاركة أكبر الشركات المصنعة والمتخصصة في المجال عالمياً؛ لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع السكك الحديدية، ولبحث سبل التعاون الممكنة من خلال المعرض كمنصة للتواصل وتبادل الرؤى والأفكار.
كذلك شهد المعرض على هامشه توقيع عدد من العقود والاتفاقيات والشراكات بين مختلف الجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات، والسعي نحو تسخير الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسهم في تعزيز قطاع السكك الحديدية محليّاً ودوليّاً.
وكان من أهم هذه الاتفاقيات والشراكات: الاتفاقية الموقعة بين الخطوط الحديدية السعودية "سار" مع الخطوط الجوية الكويتية التي تهدف للربط بين منصات الحجز الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية وقطار الحرمين السريع، إضافة إلى اتفاقية بين المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعقود بين "سار" وشركة يابي مركزي، وعقد مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة "ترشيد" للحصول على أفضل الحلول الترشيدية لخفض استهلاك الطاقة في شبكة قطار الشمال وغيرها من العقود والاتفاقيات.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض والمؤتمر، مشيراً إلى أنه شكّل منصة إستراتيجية جمعت نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.
وأكد "المالك" أن توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع السكك الحديدية وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.