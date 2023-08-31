"شرطة الرياض" تكشف عن هوية ثلاثة من مروجي المخدرات في شقة سكنية بالعاصمة

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن هوية (3) مروجين اتخذوا شققًا سكنية في أحياء بمدينة الرياض أوكارًا لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26) ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي من خلال (4) مركبات استخدمت في تنقلاتهم لتضليل الجهات الأمنية، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.