مواطنون يشكون انعدامَ شبكات الاتصالات والإنترنت داخل منازلهم في "مخططات ولي العهد" بمكة!

أبدى عددٌ من سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة "5,6,7,8"، استياءَهم الشديد، من جرّاء افتقار تلك المخططات في بعض أجزائها وداخل المباني السكنية على وجه الخصوص، من انعدام الاتصال والإنترنت معًا، وسط صمت رهيب من شركات الاتصالات على مدى السنوات الماضية.
ويلجأ السكان في بعض الأحياء السكنية إلى شراء بعض الأجهزة الإلكترونية تحت ذريعة جلب الشبكات، وهو ما يعرف بـ"تقوية الشبكة" من الخارج إلى داخل منازلهم، وهي أكثر الطرق المستخدمة للخروج من أزمة الاتصال والإنترنت، فيما يهرع البعض إلى الخروج من المخططات للبحث عن الشبكات الأكثر سرعة في الأحياء المجاورة، خصوصًا عند إنجاز بعض المعاملات التي تحتاج إلى إنترنت عالي السرعة.
وناشد السكانُ المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، ورفع كفاءة الشبكات الموجودة، على وجه السرعة.