مواطنون يشكون انعدامَ شبكات الاتصالات والإنترنت داخل منازلهم في "مخططات ولي العهد" بمكة!

ويلجأ السكان في بعض الأحياء السكنية إلى شراء بعض الأجهزة الإلكترونية تحت ذريعة جلب الشبكات، وهو ما يعرف بـ"تقوية الشبكة" من الخارج إلى داخل منازلهم، وهي أكثر الطرق المستخدمة للخروج من أزمة الاتصال والإنترنت، فيما يهرع البعض إلى الخروج من المخططات للبحث عن الشبكات الأكثر سرعة في الأحياء المجاورة، خصوصًا عند إنجاز بعض المعاملات التي تحتاج إلى إنترنت عالي السرعة.