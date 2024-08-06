دراسة حديثة وسلالات سابقة.. "عسيري": مضاعفات "كوفيد" الطويلة لا تزال مؤثرة!

هذه الدراسة عن الاعراض طويلة الامد (المضاعفات الطويلة) التي تتبع الاصابة بفيروس سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد، قارنت 442 الف من المصابين مع 4.8 مليون شخص غير مصاب،

المحصلة:

1- المضاعفات طويلة الامد كانت اكثر في السلالات السابقة من الفيروس و اقل اثناء موجات اوميكرون وما بعده (كانت…