المحكمة العليا: ثبوت رؤية الهلال مساء أمس.. اليوم غرة رجب

أكدت المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر رجب مساء أمس الاحد، وأن اليوم الاثنين يوم الاثنين 1/ 7/ 1444هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 23/ 1/ 2023م هو غرة شهر رجب لعام 1444هـ.
وقالت عبر الموقع الرسمي:
اطّلعت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر رجب لهذا العام 1444هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 22/ 1/ 2023م.
وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (166/هـ) وتاريخ 1/ 7/ 1444هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر رجب لهذا العام 1444هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الاثنين 1/ 7/ 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 23/ 1/ 2023م هو غرة شهر رجب لعام 1444هـ.