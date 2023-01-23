المحكمة العليا: ثبوت رؤية الهلال مساء أمس.. اليوم غرة رجب

وقالت عبر الموقع الرسمي:

اطّلعت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر رجب لهذا العام 1444هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 22/ 1/ 2023م.