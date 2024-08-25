"الرميح": 25% من الحافلات في مشروع النقل بتبوك كهربائية وتطبق لأول مرة بالمملكة

أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أنّ الهيئة العامة للنقل ستطبق لأول مرة في المملكة النظام الكهربائي على مشروع النقل العام بتبوك، بنسبة 25% لتبدأ بعدها بتطبيق ذلك في مشاريعها المستقبلية في المدن والمناطق كافة.
وقال، عقب توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك اليوم: "إن هذا المشروع يعدُّ جزءًا من جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة المرورية في مدينة تبوك، بتكلفة مدعومة من القيادة الحكيمة للتنقل في كل أماكن الجذب داخل المدينة كالمطار والجامعة وخلاف ذلك من المواقع الحيوية والهامة"، مشيرًا إلى أنّ ما يميّز هذا المشروع في مدينة تبوك أن 25% من الحافلات فيه ستكون كهربائية، وطاقة نظيفة ومتجددة؛ لتكون النواة الأولى لبداية تطبيق هذه التقنية في المدن المستهدفة بالمملكة كافة، وهي من التقنيات الاستراتيجية والهامة في دعم النقل الذي يُغطي في مدينة تبوك، 4 مسارات تمتدّ على مسافة 128 كيلومترًا، مع 106 نقاط توقف موزعة على طول المسارات، على 30 حافلة يعمل عليها 90 سائقًا، وبمدّة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًّا.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قبل ثلاث سنوات؛ حيث تم في الأسبوع الماضي إطلاق مشروع لوجستي كبير في ميناء جدة، وما بين فترة وفترة نضع وننفذ على الأرض مشاريع تخص قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، سواء من طيران أو سفن أو في الطرق والموانئ، منوهًا إلى الدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة من ولاة الأمر، حفظهم الله، وحرصهم على سرعة إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، معربًا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، لكل ما يخدم المنطقة ويلبي حاجة الأهالي لمثل هذه المشاريع البنّاءة.