"الرميح": 25% من الحافلات في مشروع النقل بتبوك كهربائية وتطبق لأول مرة بالمملكة

وقال، عقب توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك اليوم: "إن هذا المشروع يعدُّ جزءًا من جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة المرورية في مدينة تبوك، بتكلفة مدعومة من القيادة الحكيمة للتنقل في كل أماكن الجذب داخل المدينة كالمطار والجامعة وخلاف ذلك من المواقع الحيوية والهامة"، مشيرًا إلى أنّ ما يميّز هذا المشروع في مدينة تبوك أن 25% من الحافلات فيه ستكون كهربائية، وطاقة نظيفة ومتجددة؛ لتكون النواة الأولى لبداية تطبيق هذه التقنية في المدن المستهدفة بالمملكة كافة، وهي من التقنيات الاستراتيجية والهامة في دعم النقل الذي يُغطي في مدينة تبوك، 4 مسارات تمتدّ على مسافة 128 كيلومترًا، مع 106 نقاط توقف موزعة على طول المسارات، على 30 حافلة يعمل عليها 90 سائقًا، وبمدّة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يوميًّا.