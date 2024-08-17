"أصداءٌ واسعة واحتفاءٌ كبير".. شاهد كيف استقبل مسلمو كمبوديا إمام الحرم "بليلة"

وبحسب المشاهد والصور التي تمّ التقاطُها أظهرت مدى الحب الذي يحمله المسلمون لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، حيث تشتاق نفوسهم للصلاة خلف الأئمة في أقدس البقاع وأحبها إلى الله مكة المكرّمة، لكن قد يحول دون ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم، ويحرص المسلمون للصلاة خلفهم حين الزيارة التي انتظروها منذ سنوات، حيث في هذا العهد الميمون تهتم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمد جسور التواصل مع الأقليات المسلمة بالعالم من خلال دعم برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تشرف على تنفيذ البرامج للزيارات لأئمة الحرمين الشريفين، وتنفيذ المؤتمرات والمسابقات القرآنية بدول ذات الأقلية لنسبة عدد المسلمين.