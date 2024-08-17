"أصداءٌ واسعة واحتفاءٌ كبير".. شاهد كيف استقبل مسلمو كمبوديا إمام الحرم "بليلة"

شهدت زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كِبار العلماء الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة؛ مملكة كمبوديا، أصداءً واسعة واحتفاءً كبيراً، حيث التقى كِبار المسئولين فيها، وزار عديداً من المراكز الإسلامية والثقافية، إلى جانب إمامة المصلين في جامع السركال؛ أكبر جوامع كمبوديا، حيث شهد الصلاة الآلاف من المصلين للاستماع لخطبة الجمعة أمس، والصلاة مع إمام الحرم المكي.
وأبرزت الصور، التي حصلت عليها "سبق"، المكانة التي حظي بها إمام الحرم المكي الدكتور بندر بليلة؛ الذي يفتتح أول زيارة تاريخية لكمبوديا ذات الأقليلة من ناحية عدد المسلمين، حيث يبلغ عددهم 800 ألف مسلم، في زيارةٍ اتسمت بالترحيب الكبير من القيادات والاهتمام من الشارع الكمبودي ووسائل الإعلام التي شاركت في نقل أحداث الزيارة.
وبحسب المشاهد والصور التي تمّ التقاطُها أظهرت مدى الحب الذي يحمله المسلمون لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، حيث تشتاق نفوسهم للصلاة خلف الأئمة في أقدس البقاع وأحبها إلى الله مكة المكرّمة، لكن قد يحول دون ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم، ويحرص المسلمون للصلاة خلفهم حين الزيارة التي انتظروها منذ سنوات، حيث في هذا العهد الميمون تهتم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمد جسور التواصل مع الأقليات المسلمة بالعالم من خلال دعم برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تشرف على تنفيذ البرامج للزيارات لأئمة الحرمين الشريفين، وتنفيذ المؤتمرات والمسابقات القرآنية بدول ذات الأقلية لنسبة عدد المسلمين.