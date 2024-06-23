بأعلى معايير الجودة.. "تنظيم الإعلام" تُحقق أرقامًا متميزة في دعم تغطية موسم الحج

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الفسح الجمركي للوفود الدولية بلغ 2137 جهازًا للوفود القادمة من 35 دولة؛ فيما بلغ إجمالي تصاريح مركبات الربط العلوي بالأقمار الاصطناعية وعربات الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية 9 طلبات، مع عدد إجمالي لعربات الربط العلوي والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية بلغ 12 عربة، إضافة إلى 119 جهازًا خاصًّا بهذه المركبات، مع إجمالي 4004 أجهزة مفسوحة للوفود المحلية والدولية، متجاوزًا المستهدف بما يحقق نسبة إنجاز فاقت 100% عن العام الماضي.