«التجارة» تعلن استدعاء 47 دراجة هوندا CRF1100 لخلل فني

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 47 دراجة نارية من طراز هوندا CRF1100، موديلات 2020 – 2025، وذلك لوجود خلل فني قد يؤثر على سلامة المستخدمين.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تآكل أسلاك مفتاح المقود الأيسر أثناء تدوير المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان وظيفة البوق أو تعطّل القدرة على تحويل الضوء الأمامي من الضوء المنخفض إلى الضوء العالي، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة.

ودعت «التجارة» ملاك الدراجات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم الهيكل عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، مؤكدة حرصها على سلامة المستهلكين ومتابعة جودة المنتجات في الأسواق.

