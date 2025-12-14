«التجارة» تعلن استدعاء 47 دراجة هوندا CRF1100 لخلل فني

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية تآكل أسلاك مفتاح المقود الأيسر أثناء تدوير المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان وظيفة البوق أو تعطّل القدرة على تحويل الضوء الأمامي من الضوء المنخفض إلى الضوء العالي، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة.