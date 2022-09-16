المصور بندر الجلعود.. الموهبة السعودية الشابة التي تصدّرت إبداعاتها وسائل الإعلام العالمية
عشق ابن بريدة الشاب بندر الجلعود التصوير، وتعلّق به منذ الصغر حيث بدأ هاويًا، إلى أن تصدّر بصوره المنتديات الإلكترونية قبل انتشار الإنترنت.
وتناولت فقرة "شباب على الدرب" ضمن برنامج mbc في أسبوع، الحديث عن بندر الجلعود الموهبة السعودية التي تصدّرت إبداعاتها وسائل الإعلام في العالم، حتى بات يُعرف بالمصور الملكي، إذ أجاد في التقاط صور الملوك والزعماء ورؤساء الدول، ليحولها إلى قصص وحكايا تتصدر كبرى الصحف العالمية.
وترى في صور الجلعود كسر الرتابة والإبداع غير المسبوق، وكسر كل القواعد ليصنع قواعده الخاصة.
والصور التي يلتقطها بندر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لا تشبهها أي صور؛ فزواياه تحكي إدمانه الإبداع والتميز.
وقد منحه الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام الملك عبدالعزيز، وكرّمه أمير منطقة القصيم بجائزة المحتوى الرقمي في مسار الصورة المعبرة.
وهكذا يسير بندر الجلعود على طريق الإبداع، راسمًا لنفسه مسارًا جعله ينال الثقة الملكية.
يتحدث المصور الجلعود عن الصورة التي تجمعه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر تغريدة مثبتة من حسابه بـ"تويتر" @Bandaralgaloud قائلاً: "الوقوف بجانب الجبل العظيم.. يبهرك بفعله.. وبصموده.. وبشموخه.. فهو للوطن.. والناس.. والمستقبل.. دمت يا سيدي".