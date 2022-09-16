المصور ‫بندر الجلعود.. الموهبة السعودية الشابة التي تصدّرت إبداعاتها وسائل الإعلام العالمية

وتناولت فقرة "شباب على الدرب" ضمن برنامج mbc في أسبوع، ‫الحديث عن بندر الجلعود الموهبة السعودية التي تصدّرت إبداعاتها وسائل الإعلام في العالم، حتى بات يُعرف بالمصور الملكي، إذ أجاد في التقاط صور الملوك والزعماء ورؤساء الدول، ليحولها إلى قصص وحكايا تتصدر كبرى الصحف العالمية.