بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ 20 لمزاد نادي الصقور السعودي

بيعت، مساء اليوم، 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ 20 لمزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.