الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي ويشهدان توقيع 9 اتفاقيات تعاون

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد اليوم في العاصمة المنامة، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الأمير سلمان بن حمد بأخيه سمو ولي العهد، مثمنًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، فيما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بلقاء القيادة البحرينية، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين على ترسيخ التعاون بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب.
وشهد الاجتماع توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدبلوماسية والاستثمار والتنمية المستدامة والمنافسة والنقل والتعليم والعمل غير الربحي، أبرزها:
- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
- مذكرة تفاهم في السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
- برنامج تعاون بين معاهد الدراسات الدبلوماسية.
- تعاون في مجالات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المباشر.
- شراكات تعليمية ومجتمعية بين جامعات ومؤسسات غير ربحية من البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب سمو ولي العهد وسمو ولي عهد البحرين عن شكرهما للجان التنفيذية وفرق العمل على إنجاح أعمال المجلس، مؤكدين التزام البلدين بتعميق التعاون الثنائي، واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في المملكة العربية السعودية.