الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي ويشهدان توقيع 9 اتفاقيات تعاون

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد اليوم في العاصمة المنامة، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.