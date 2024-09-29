متى ظهرت الإبل بالجزيرة العربية؟.. "العدواني" تُبرز ما كشفته البحوث والنقوش!

وأشارت "العدواني" إلى النقوش والرسومات الصخرية المرتبطة بالإبل ومدى أهميتها للحياة العربية القديمة والتي يؤرخ بعضها لأكثر من 7 آلاف عام أي قبل الإسلام بعشرات القرون، ولعل هذا ما أكدته العديد من البحوث الأثرية التي دلت على أن هذا الحيوان في الجزيرة العربية يمكن أن يعود تاريخيًّا إلى نحو 12 ألف عام؛ حيث كانت الإبل تمثل أشهر وسيلة في تاريخ الجزيرة العربية.