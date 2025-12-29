شمال مكة يزدهر بالأخضر بعد الأمطار.. مشاهد تعزز السياحة البيئية

كما تسهم هذه الأمطار في تغذية المياه الجوفية، وتحسين جودة التربة، ودعم الغطاء النباتي، والحد من التصحر، إلى جانب دورها في تلطيف الأجواء ورفع معدلات الرطوبة، ما ينعكس إيجابيًا على المناخ المحلي.