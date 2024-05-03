مجموعة stc تحصل علي جائزة "أفضل شركة للاتصالات والخدمات الرقمية" على مستوى المنطقة

حصلت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، على جائزة "أفضل شركة للاتصالات والخدمات الرقمية للعام" خلال قمة الشرق الأوسط للاقتصاد ٢٠٢٤ (Economy Middle East Summit 2024) التي انعقدت في أبوظبي تحت شعار "تسريع وتيرة النمو المستقبلي" بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ونخبة من الخبراء الدوليين في الشركات الحكومية والخاصة، التي ركزت فيها القمة على استكشاف الفرص الرئيسية ومعالجة التحديات في مجالات التقنية والمصرفية والمالية والضيافة والسياحة والتنقل.