"بر جدة" تطلق مشاريعها الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر لتعزيز العمل الاجتماعي

أطلقت جمعية البر بجدة، مشاريعها الموسمية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.
وجاء إطلاق هذه المشاريع انطلاقًا من حرص الجمعية على الاضطلاع بأدوارها المجتمعية استشعارًا منها لحاجات الفئات المستفيدة من خدماتها من الأسر محدودة الدخل والأيتام ومرضى الفشل الكلوي؛ بما يجسد أسمى صور التراحم والتكافل الاجتماعي.
وتشمل تلك المشاريع: مشروع إفطار صائم الذي تبلغ قيمة المساهمة به للفرد الواحد يوميًّا 10 ريالات، وقيمة السلة الغذائية للفرد لمدة شهر 300 ريال،
وكذلك مشروع (إفطار صائم في ساحات الحرم) الذي تبلغ قيمة الوجبة اليومية فيه للفرد 15 ريالًا، وقيمة الوجبات لمدة شهر 450 ريالًا.
كما تشمل المشاريع مشروع لحمة رمضان الذي تبلغ قيمة المساهمة فيه 100 ريال بحدها الأدنى؛ فيما تبلغ قيمة الذبيحة 1500 ريال، ثم مشروع (زكاة الفطر) بقيمة 20 ريالًا عن كل فرد، ومشروع (كسوة العيد) بقيمة 150 ريالًا، ومشروع (عيدية يتيم) بقيمة 100 ريال لكل يتيم.
وتعليقًا على إطلاق حزمة المشاريع الموسمية، قال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي: "لقد اعتدنا في جمعية البر بجدة على طرح هذه المشاريع الموسمية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر؛ تجسيدًا لجهود الجمعية الاجتماعية التي تستهدف: تعزيز الترابط الأسري، ودعم التكافل الاجتماعي، وتأصيل مفاهيم التراحم، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع؛ داعيًا الجميع إلى المبادرة بدعم هذه المشاريع التي تترك أثرها الإيجابي لدى الفئات المستفيدة؛ تجسيدًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وبيّن الحكمي أن الجمعية أتاحت المساهمة بهذه المشاريع بطرق ميسرة؛ منها أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في مقر الجمعية الرئيسي ومكاتبها الفرعية والأسواق التجارية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي والعديد من المستشفيات الكبرى، إضافة إلى منصة البر الإلكترونية، ومن خلال تطبيق الجمعية على الهواتف الذكية، وعبر التحويل لحساباتها الرسمية في البنوك.
يُذكر أن جمعية البر بجدة تطرح كل عام عددًا من المشاريع الموسمية في موسمي رمضان والحج والعيدين؛ بغرض مساندة الفئات المستهدفة من المستفيدين من خدماتها المجتمعية.