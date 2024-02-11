"بر جدة" تطلق مشاريعها الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر لتعزيز العمل الاجتماعي

وتعليقًا على إطلاق حزمة المشاريع الموسمية، قال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي: "لقد اعتدنا في جمعية البر بجدة على طرح هذه المشاريع الموسمية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر؛ تجسيدًا لجهود الجمعية الاجتماعية التي تستهدف: تعزيز الترابط الأسري، ودعم التكافل الاجتماعي، وتأصيل مفاهيم التراحم، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع؛ داعيًا الجميع إلى المبادرة بدعم هذه المشاريع التي تترك أثرها الإيجابي لدى الفئات المستفيدة؛ تجسيدًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".