حاج عراقي ينوه بما لقيه من عناية ورعاية صحية أثناء أدائه فريضة الحج

أشاد حاج عراقي، بما لقيه من عناية ورعاية صحية في المشاعر المقدسة، أثناء أدائه فريضة الحج هذا العام 1444هـ؛ مؤكداً أنه عاجز عن الشكر لكل من وقف معه أثناء تواجده في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة، وخصّ بالشكر، إحدى منسوبات وزارة الصحة، فزة بنت خلف الشمري، المنتدبة من صحة حائل إلى المشاعر المقدسة.