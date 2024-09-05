‏العثور على جثة الطفل الرابع المفقود في سيول المغمس صباح اليوم

ووقعت السيول يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث تعرض قائد مركبةٍ كان برفقة أطفاله، لانجراف مركبته بفعل السيول العارمة، وأسفرت الحادثة عن وفاة ثلاثة أطفال في الحال، وتم العثور على جثثهم خلال الساعات الأولى من عملية البحث.