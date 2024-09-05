‏العثور على جثة الطفل الرابع المفقود في سيول المغمس صباح اليوم

تمكنت الجهات الأمنية وفِرَق الإنقاذ والمساعدة، من العثور على جثة الطفل الرابع المفقود في سيول مغمس، بعد جهود مكثفة استمرت لعدة أيام.
ووقعت السيول يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث تعرض قائد مركبةٍ كان برفقة أطفاله، لانجراف مركبته بفعل السيول العارمة، وأسفرت الحادثة عن وفاة ثلاثة أطفال في الحال، وتم العثور على جثثهم خلال الساعات الأولى من عملية البحث.
ورغم الظروف الصعبة التي واجهتها فِرَق البحث -بما في ذلك التضاريس الوعرة وتدفق المياه المستمر- لم تتوقف الجهود للعثور على الطفل الرابع.
وبتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة المعنية؛ تم اليوم العثور على جثته بعد أن جرفت السيول جسده بعيدًا عن مكان الحادثة.
وأنهت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث المتعلقة بهذه الحادثة المؤلمة، وقدمت خالص التعازي والمواساة لأهل الضحايا.
وأثنت السلطات على تعاون الأهالي والمجتمع المحلي الذين ساهموا في دعم جهود البحث والمساعدة في هذه الظروف المأساوية.