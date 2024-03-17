"خلك سند".. "برّ أم الدوم" تفتح باب المساهمة في حملتها لكفالة 200 أسرة متعفّفة

أطلقت جمعيةُ البر الخيرية بأم الدوم، حملةَ "خلك سند" خلال شهر رمضان لكفالة 200 أسرة متعفّفة؛ حرصًا منها على دعم الأيتام وأسرهم والأسر المتعفّفة استشعارًا منها باحتياجات تلك الفئات، وتحقيقًا لمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع من خلال استهداف الفئات المحتاجة من الأيتام ببرامجها وخدماتها المختلفة؛ حيث تضمّ الحملةُ عدةَ مشاريع متنوعة بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وتفصيلًا: أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أم الدوم الدكتور هذال العتيبي، أن حملة "خلك سند" تتمثّل في عدد من المشاريع؛ وهي: كفالة الأيتام، وكفالة الأرامل، وكسوة يتيم، وزكاة المال، والسلة الغذائية، وسقيا يتيم، وتفريج كرب، وصدقة الشفاء، وبرنامج دعم الكفالة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سيتمّ تنفيذها طوال عام 2024م.
وأكّد "العتيبي" أن الجمعية تسعى لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعيًا أهلَ الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية في حملة "خلك سند"؛ طلبًا للمثوبة وتجسيدًا للإحسان لليتيم، وأنه سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين.
ودعا "العتيبي" من أراد المساهمة في هذا الخير والنفع العظيم يمكنه ذلك من خلال التواصل مع الجمعية عبر حسابات التواصل الاجتماعي: @jmihdom ، أو من خلال رقم الجوال الخاص بالجمعية، أو من خلال المتجر الإلكتروني.
وفي ختام تصريحه سأل الله أن يجزي كل من يساهم في إسعاد أبنائنا الأيتام والمستفيدين خيرًا، وأن يكتب بذلهم في ميزان حسناتهم.