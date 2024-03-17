"خلك سند".. "برّ أم الدوم" تفتح باب المساهمة في حملتها لكفالة 200 أسرة متعفّفة

وتفصيلًا: أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أم الدوم الدكتور هذال العتيبي، أن حملة "خلك سند" تتمثّل في عدد من المشاريع؛ وهي: كفالة الأيتام، وكفالة الأرامل، وكسوة يتيم، وزكاة المال، والسلة الغذائية، وسقيا يتيم، وتفريج كرب، وصدقة الشفاء، وبرنامج دعم الكفالة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سيتمّ تنفيذها طوال عام 2024م.