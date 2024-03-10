محليات
"المرور" يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"
يستمر لجميع الراغبين حتى غد الاثنين.. و4 خطوات للمشاركة
تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وأعلن المرور في تغريدة على "إكس" عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الاثنين 11 مارس.
وأضاف أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.