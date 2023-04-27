عبدالله الراجحي: 4,145 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 2023

أعلن الاستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي تحقيق المصرف أرباحاً في الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغت 4,145 مليون ريال، مقارنة مع 4,134 مليون ريال للربع الأول من العام السابق.
وسجل إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول حوالي 6,781 مليون ريال، مدعوماً بنمو صافي أتعاب الخدمات المصرفية ودخل العملات.
وأوضح الراجحي أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 99 مليار ريال، مقابل 78 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 27%، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 776 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 18%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 10%، لتصل الى 556 مليار ريال.
وحقق معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.2%، و 19.6% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة 0.99 ريال.
وأضاف ان النمو الكبير الذي حققه المصرف في محفظة التمويل رافقه تغطية عالية للتمويلات غير العاملة بنسبة 230%.
وقدم الراجحي بهذه المناسبة شكره وتقديره لعملاء المصرف لولائهم الدائم للمصرف واستفادتهم من خدماته وبرامجه التي نسعى دوما أن تلبي احتياجاتهم. كما قدم الشكر لموظفي وموظفات المصرف على جهودهم الحثيثة وتفاعلهم المستمر والتي ساهمت في تحقيق هذه الأرقام المتصاعدة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان المصرف شهد خلال الربع الأول من العام الحالي العديد من الإنجازات حيث حصد المصرف وفق تصنيف فوربس المركز الأول كأكبر قيمة سوقية في الشرق الأوسط، بالإضافة لتتويجه بجائزة "الشارقة للتميز الخليجية" 2022.
وأشار الراجحي انه تم خلال هذه الفترة إطلاق النسخة الجديدة المطورة من تطبيق مصرف الراجحي والتي تسعى لتوفير خدمات مصرفية رقمية، بأسلوب مرن، وعصري يوافق تطلعات المصرفية الرقمية ويلبي طموحات العملاء.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية قال عبد الله الراجحي إن الربع الأول شهد مشاركة نوعية للمصرف في دعم العمل الخيري عبر منصة جود حيث شهد مشاركة المصرف كمدير للاكتتاب في أكبر اكتتاب خيري في دعم توفير المسكن للأسر الأشد حاجة عبر منصة جود وتبرع المصرف وعملاءه لهذه الحملة الوطنية التي دشنتها القيادة الرشيدة بتبرعين سخيين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمبلغ مائة مليون ريال وذلك عبر إقامة ليلة عملاء المصرف في أمسية رمضانية أقيمت في برج الإدارة العامة.
كما تم تكريم المصرف من قبل سمو امير منطقة الرياض كأحد كبار المتبرعين لمنصة احسان.
واختتم الراجحي تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه التطورات المالية والرقمية، ونسب النمو التي تم تحقيقها ومشاركته في العمل المجتمعي يعتبر مساهمة فاعلة للمصرف في تحقيق تطلعات القيادة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.