عبدالله الراجحي: 4,145 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 2023

وأوضح الراجحي أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 99 مليار ريال، مقابل 78 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 27%، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 776 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 18%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 10%، لتصل الى 556 مليار ريال.