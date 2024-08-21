أمير تبوك ينوّه بالإنجازات الطبية النوعية التي تحققت بالمنطقة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الفريقَ الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، الذي أجرى أول عملية نوعية على مستوى المملكة باستخدام تقنية حديثة لمريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من 7 فتوق في جدار البطن، والفريق الطبي الذي شارك في إجراء عملية جراحية ناجحة لنقل أعضاء شاب متوفى دماغيًّا، لينقذ حياة 3 مرضى، ويعيد الأمل إليهم، بإذن الله.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور فؤاد المالكي.
وهنّأ أميرُ المنطقة في بداية الاستقبال الفريقَ الطبي على ما حقّقه من إنجازات طبية نوعية على مستوى المملكة، معربًا عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة مبديًا تقديره لكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة.
وقدم مديرُ فرع وزارة الصحة بالمنطقة شكرَه وامتنانه لأمير منطقة تبوك على اهتمامه وتوجيهاته الدائمة؛ للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.