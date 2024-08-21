أمير تبوك ينوّه بالإنجازات الطبية النوعية التي تحققت بالمنطقة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الفريقَ الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، الذي أجرى أول عملية نوعية على مستوى المملكة باستخدام تقنية حديثة لمريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من 7 فتوق في جدار البطن، والفريق الطبي الذي شارك في إجراء عملية جراحية ناجحة لنقل أعضاء شاب متوفى دماغيًّا، لينقذ حياة 3 مرضى، ويعيد الأمل إليهم، بإذن الله.