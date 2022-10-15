العالمي يزيد الراجحي يبتعد بالصدارة بعد فوزه بلقب رالي القصيم

وفي القسم الثاني من المرحلة الأولى، انطلق الراجحي من المركز العاشر وأنهى المرحلة الأولى بأسرع توقيت 1:39:22 ساعة ليتصدر في الترتيب العام المؤقت للرالي بأريحية في مرحلة الشماسية التي تميزت بالملاحة الخادعة جداً في المسارات المفتوحة حيث بلغت مسافتها 184 كيلومترًا. وتعرض البطل السعودي لانثقاب قبل نهاية المرحلة بأمتار قليلة لكنه واصل في خوض السباق حتى خط النهاية ليفوز بالمرحلة على ثلاث عجلات فقط.