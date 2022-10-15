العالمي يزيد الراجحي يبتعد بالصدارة بعد فوزه بلقب رالي القصيم

تُوج البطل العالمي يزيد الراجحي بلقب رالي القصيم في نسخته الثانية بعد تحقيقه أسرع توقيت في كلا المرحلتين التي أقيمت في أكبر مدن القصيم، بريدة على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 12 -14 من شهر أكتوبر الجاري محققاً بذلك المركز الأول في الترتيب العام بزمن قدره 3:35.27 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
بعون الله، كانت جولة موفقة للبطل السعودي العالمي برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفتس، وأثبت يزيد جدارته وقدرته في التألق في حملة الدفاع عن اللقب (بطل بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية) الذي أحرزه عام 2019 على متن سيارة تويوتا هايلوكس بدعم من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات.
وقد تمكن الثنائي من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية (القسم الأول من المرحلة الأولى) التي سبقت مراحل السباق لتحديد ترتيب الانطلاق لليوم التالي التي جرت في منتزه بريدة الوطني بمركز عسيلان التابعة لمدينة بريدة التي إمتدت لمسافة 6 كيلومترات ليتقدم بفارق 1:12 دقيقة عن أقرب مُنافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال.
وفي القسم الثاني من المرحلة الأولى، انطلق الراجحي من المركز العاشر وأنهى المرحلة الأولى بأسرع توقيت 1:39:22 ساعة ليتصدر في الترتيب العام المؤقت للرالي بأريحية في مرحلة الشماسية التي تميزت بالملاحة الخادعة جداً في المسارات المفتوحة حيث بلغت مسافتها 184 كيلومترًا. وتعرض البطل السعودي لانثقاب قبل نهاية المرحلة بأمتار قليلة لكنه واصل في خوض السباق حتى خط النهاية ليفوز بالمرحلة على ثلاث عجلات فقط.
وأما في القسم الثالث، فقد افتتح الراجحي المسار أمام المشاركين من دون أي صعاب ملاحية مسجلاً أسرع توقيت 1:39.35 في مرحلة المذنب التي امتدت لمسافة 123 كيلومتر ليعزز بذلك صدارته ويحسم بعدها لقب رالي القصيم للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية. وتميّزت تضاريس هذه المرحلة بصعود الكثبان الرملية الناعمة.
وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي القصيم قائلاً: "الحمد لله، وبتوفيق من الله حققنا الفوز في رالي القصيم، كانت جولة جميلة فزت فيها وسط أبناء أهل القصيم القريبين من قلبي"
وتابع الراجحي: "خضنا ثلاثة أيام ممتعة هنا وسيطرنا على الرالي وأنهينا السباق بفوز ساحق وهي المرة الثانية التي أفوز فيها هنا. لم تكن المراحل سهلة على الإطلاق، ولكن أنا سعيد بالنتائج وبتأديتنا الجيدة. لم نرتكب الأخطاء في الملاحة ولم نواجه أي مشاكل على الإطلاق. كان أداء مساعدي ديرك فون تسيسيفيتس مذهلاً حتى أصبح الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد.
"علينا جمع المزيد من النقاط، مهمتي هي الدفاع عن لقبي ولا أستطيع الانتظار للجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في الشهر القادم"
كما توجّه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وُكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.