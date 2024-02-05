"نماء".. برنامج يستهدف تدريب حديثي التخرج في مسارات "البلدية" و"الإسكان"

ويستهدف "نماء" عدداً من التخصصات العلمية، وهي (هندسة التخطيط، هندسة المساحة، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، تقنية المعلومات، الاقتصاد، تحليل البيانات، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، خدمات العملاء)، حيث سيلتحق الخريج بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة في (إدارة المشاريع، التواصل الفعال والتأثير، التفكير التصميمي، تحليل البيانات).