"الدعيلج" يدشّن "لاونج T3" الأول في الصالات التجارية بمطار الملك خالد في الرياض

دشّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، (لاونج T3) في الصالة التجارية 3 بمطار الملك خالد الدولي، التي تعد صالة الانتظار والضيافة الأولى التي تخدم الصالتين الجديدة (3 ، 4) بحضور عدد من المسؤولين و الشركاء الإستراتيجيين في المطار من القطاعين الحكومي والخاص، والمسؤولين في الجهات الأمنية.