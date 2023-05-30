"الدعيلج" يدشّن "لاونج T3" الأول في الصالات التجارية بمطار الملك خالد في الرياض

دشّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، (لاونج T3) في الصالة التجارية 3 بمطار الملك خالد الدولي، التي تعد صالة الانتظار والضيافة الأولى التي تخدم الصالتين الجديدة (3 ، 4) بحضور عدد من المسؤولين و الشركاء الإستراتيجيين في المطار من القطاعين الحكومي والخاص، والمسؤولين في الجهات الأمنية.
وتعد (لاونج T3) صالة انتظار وضيافة تستقبل المسافرين على مدار 24 ساعة ويخدم كافة خطوط الطيران؛ لتضفي لهم تجربة ممتعة ومريحة في صالة السفر التجارية، وهي إحدى المنتجات الجديدة لشركة "التنفيذي" التي تأتي ضمن إطار خطتها الإستراتيجية، الهادفة إلى التوسع في الأعمال وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للضيوف والمسافرين وتحقيق التميز في الخدمات، وإثراء تجربة العملاء، وتقديم الخدمات بمفهوم جديد في قطاع النقل والضيافة.
وقام "الدعيلج"، عقب التدشين بجولة شملت مرافق (لاونج T3)، اطلع خلالها على الإمكانات المتوفرة بها، ووقف على تجهيزات "الاونج" التي تتميز بالتصميم الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات، وجهزت بمعايير السلامة المطلوبة وأحدث الأنظمة والمعدات التي تتماشى مع الإجراءات الرسمية، لتعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان الجلبان: (لاونج T3) بمطار الملك خالد الدولي سوف تكون إضافةً مميزة للمطار، وستضفي على المسافرين تجربة سفر راقية ومريحة عبر العديد من الخدمات الراقية بمعايير عالية الجودة.
وأضاف: صالة الانتظار والضيافة (لاونج T3) الجديدة ستقدم العديد من الخدمات للمسافرين لخدمة خطوط الطيران كافة في مطار العاصمة، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 1275 م2 وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 180 مسافرًا في الساعة.
وأفاد الجلبان أن الأونج الجديد بالمطار يتضمن مدخلاً خاصاً ومناطق انتظار فاخرة وكذلك جناح خاص للاسترخاء، ومنطقة تجارية وغرفة للاجتماعات، وضيافة ترتقي لتطلعات المسافرين ومنطقة تسجيل الوصول (مسار سريع) ومنطقة فحص أمني خاصة.
وأوضح أن تدشين (لاونج T3) يعد أحد الأهداف التي تسعى شركة "التنفيذي" لتحقيقها من خلال التوسع في مشاريعها ومنتجاتها لتكون رائدة في تقديم خدمات صالات الانتظار والضيافة لفئات مختلفة ليس فقط بمجال المطارات وإنما على مستوى أوسع وأشمل؛ حيث تخدم لاونج T3 المسافرين من غير أعضاء "التنفيذي" لإضافة تجربة مميزة جديدة لجميع المسافرين بالمطار.
وشدد على حرص الشركة على الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.