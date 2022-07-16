حلّ فعّال لمعالجة التغير المناخي دوليًّا.. ما إسهام المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون؟

واتساقًا مع قناعة المملكة بجدوى مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون في تحقيق نتائج مؤثرة في معالجة التغير المناخي، فقد أطلقته خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020، وقد وافقت المجموعة عليه وأدرجته ضمن البيان الختامي لقمة القادة، ولم تكتفِ المملكة بطرح مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، ولكنها أدخلتها حيز التنفيذ، وتؤكد المؤشرات تعويل المملكة عليها في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة التغير المناخي في نطاق أراضيها؛ إذ أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي عُقد في الرياض في أكتوبر 2021؛ أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني.