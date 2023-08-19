بالأرقام.. "تعليم محايل عسير" تعلن جاهزيتها لاستقبال أكثر من 93 ألف طالب وطالبة

أكملت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير جهودها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هــ، واستقبال أكثر من 93 ألف طالب وطالبة في 738 مدرسة، يستقبلهم فيها 12986 معلمًا ومعلمة وإداريًّا وإدارية وموظف خدمات مساندة.
يأتي ذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من أمير منطقة عسير، وتوجيه من وزير التعليم، ودعم ومساندة المدير العام للتعليم بالمنطقة.
وأوضح مدير التعليم المكلف علي بن أحمد آل معنتر أن الإدارة استعدت منذ وقت مبكر بتنفيذ خطة الاستعداد، وتكثيف الجولات الميدانية على المدارس، وتهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية والإدارية)، وتنفيذ برامج تدريبية للتهيئة والاستعداد خلال أسبوع العودة للدراسة، بواقع 67 برنامجًا تدريبيًّا، وترحيل وتوزيع المقررات الدراسية بعدد 922 ألف مقرر مدرسي للمراحل الدراسية كافة.
ويضاف إلى ما سبق توفير التجهيزات التعليمية من الأدوات والأجهزة التقنية والصحية ومصادر التعلم والمختبرات ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، وصرف الميزانيات التشغيلية للمدارس، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة للمرافق في مدارس المحافظة كافة، والميزانيات التشغيلية والتجهيزات كافة، بمخصص صرف مالي 5375915 ريالاً بهدف العمل على الجاهزية للعام الدراسي الجديد، وانطلاقة الدراسة بشكل فعلي وجاد منذ بداية اليوم الأول.
كما جرى تخصيص 482 حافلة مدرسية لتقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات المسجلين في خدمة النقل.
وأكد أهمية دور مديري ومديرات المدارس في قيادة العملية التعليمية في المدارس، وكذلك أهمية دور الأسرة في العمل على تهيئة الأبناء من الطلاب والطالبات؛ للعودة لمقاعد الدراسة، والبداية الجادة والمميزة بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية.
ويأتي النشر الإعلامي عبر الحسابات الرسمية للإدارة ومكاتب التعليم والمدارس وفق الإطار العام للخطة الإعلامية بهدف تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلاب لتحقيق البداية الجادة للعام الدراسي، وبث روح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية متضمنة عددًا من الرسائل الاتصالية للاستعداد والتهيئة والترحيب بعودة الطلاب والطالبات.. سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح، وعامًا سعيدًا شعاره العلم، وثماره المعرفة.