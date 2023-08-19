بالأرقام.. "تعليم محايل عسير" تعلن جاهزيتها لاستقبال أكثر من 93 ألف طالب وطالبة

وأوضح مدير التعليم المكلف علي بن أحمد آل معنتر أن الإدارة استعدت منذ وقت مبكر بتنفيذ خطة الاستعداد، وتكثيف الجولات الميدانية على المدارس، وتهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية والإدارية)، وتنفيذ برامج تدريبية للتهيئة والاستعداد خلال أسبوع العودة للدراسة، بواقع 67 برنامجًا تدريبيًّا، وترحيل وتوزيع المقررات الدراسية بعدد 922 ألف مقرر مدرسي للمراحل الدراسية كافة.