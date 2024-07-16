نحو عائد المليار دولار في 2030.. صناعة السينما بالمملكة نتائج مبهرة وإشادات عالمية

وكان فيلم "نورا" سعى إلى الفوز بجائزة في مهرجان كان في مايو 2024، ما يمثل الجائزة الأولى، لكن لن تكون الأخيرة للسعودية، في المهرجان السينمائي المرموق، بحسب «المونيتور»، الذي أكد أنه رغم عدم فوز الفيلم بالجائزة، إلا أن مهرجان كان يعد خطوة أخرى نحو طموحات السعودية في أن تصبح قوة في صناعة السينما، وهو الطموح الذي يقترب من نقطة انعطاف يمكن أن يعيد تشكيل صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.