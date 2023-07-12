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جامعة الأمير سطام تعلن عن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445هـ
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن الجدول الزمني لإجراءات القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445هـ.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أنه جرى تحديد بدء التقديم للطلاب يوم السبت 27/ 12/ 1444هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 1/ 1445هـ؛ وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب عبر الرابط: www.rbu-admit.edu.sa؛ فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الاثنين 29/ 12/ 1444هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 1445هـ، من خلال بوابة قبول الطالبات عبر الرابط: https://fad.psau.edu.sa.