جامعة الأمير سطام تعلن عن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445هـ

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أنه جرى تحديد بدء التقديم للطلاب يوم السبت 27/ 12/ 1444هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 1/ 1445هـ؛ وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب عبر الرابط: www.rbu-admit.edu.sa؛ فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الاثنين 29/ 12/ 1444هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 1445هـ، من خلال بوابة قبول الطالبات عبر الرابط: https://fad.psau.edu.sa.